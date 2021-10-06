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Öldürülmesinin yıl dönümünde Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

#DİYARBAKIR#Yasin Börü#Bağlar Belediye Başkanı
Öldürülmesinin yıl dönümünde Yasin Börünün ailesine ziyaret

DİYARBAKIR'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 6-8 Ekim 2014 yılında kurban eti dağıtırken öldürülen Yasin Börü’nün babası Fikri ve annesi Hatice Börü ile olayda ağır yaralanan Yusuf Er’i evlerinde ziyaret etti. Ailelere, her türlü desteği vereceklerini kaydeden Beyoğlu, “Allah bu topraklarda bir daha bu zalimlere ve terör zihniyetine fırsat vermesin. Yasin’ler ve Yusuf’lar bu milletin öz evlatlarıdır” dedi.

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Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 'acil çağrı' başlığı altında "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" mesajı paylaşıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 6- 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 2 polis şehit oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi. Bağlar ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü (16), Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26), Hasan Gökguz (25) ve Yusuf Er, PKK yandaşlarınca girdikleri binada darp edildi. Yusuf Er, yaralı halde kaçarken, Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan atıldı. Atıldıktan sonra silahla vurulup bıçaklanan 4 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da 12 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda Börü ile arkadaşlarının öldürülmesi ile ilgili bazı görgü tanıkları, cesetlere işkence yapıldığını söyledi.

Öldürülmesinin yıl dönümünde Yasin Börünün ailesine ziyaret


ZİYARET AİLEYİ DUYGULANDIRDI

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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yasin Börü’nün babası Fikri ve annesi Hatice Börü’yü kaldıkları evde ziyaret etti. Ziyarette anne ve babaya sabır dileyen Beyoğlu, Yasin Börü'ye yapılanların terör zihniyetinin apaçık göstergesi olduğunu söyledi. Beyoğlu,”Allah’ın izniyle Yasin kardeşimiz şehit olmuştur. Bu zulmü yapanlar iki dünyada da bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Evlat acısı zordur, sizi çok iyi anlıyorum. Ancak evladınız hayır işi yaparken haince ve kalleşçe şehit edildi. Allah bunun mükafatını hem size hem kendisine verecektir. Biz her zaman ve her koşulda yanınızdayız, bunu bilin” dedi. Börü ailesi, yapılan ziyaret nedeniyle Beyoğlu’na teşekkür etti.

'ÖLDÜ' SANILMIŞTI

Beyoğlu, örgüt yandaşları tarafından saldırıya uğradıktan sonra ‘öldü’ sanılarak bırakılan Yusuf Er’i de ziyaret etti. Ailesinin geçimini sağlamak için çok zor şartlarda mücadele ettiğini dile getiren ve girdiği birçok işten çeşitli baskılar sonucu çıkarıldığını belirten Er, hayattan kopmadığını, çalışmaya devam edeceğini söyledi. Er ailesinin yanında olacaklarını belirten Beyoğlu, “Onca şeyi yaşamanıza rağmen göstermiş olduğunuz metanetten çok etkilendim. Şunu bilin ki devletimiz güçlüdür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlerin ve milletimizin her ferdinin yanındadır. Bizler buradayız, bundan sonra sizi yalnız bırakmayacağız. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği en güzel şekilde milletimize yansıtmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sesi olmak ve kol kanat germek için varız” diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#Yasin Börü#Bağlar Belediye Başkanı