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DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 20:00 | Son Güncelleme:

Öldürülen teröristin üzerinde fotoğrafı bulunmuştu! O avukat tutuklandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de yer alan 10 milyon lira ödüllü 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı ile irtibatı olduğu tespit edilen avukat Merve Nur Doğan, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

BİRLİKTE YER ALDIKLARI FOTOĞRAF BULUNDU

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütsel doküman ve çeşitli materyal ele geçirildi. Jandarma ekiplerince materyallerde yapılan incelemede öldürülen PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın bir kadınla çekildiği fotoğraf bulundu. Yapılan incelemede fotoğraftaki kadının 2018 yılında terör örgütüne katılan 'Doğa Dilşa' (Bese) kod adını kullanan Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Merve Nur Doğan olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerince 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla avukat Merve Nur Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün sorgusu tamamlanan Doğan, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öldürülen teröristin üzerinde bulunmuştu Fotoğraftaki kişi bakın kim çıktı…
Öldürülen teröristin üzerinde bulunmuştu! Fotoğraftaki kişi bakın kim çıktı…

Öldürülen teröristin üzerinde fotoğrafı bulunmuştu O avukat tutuklandı

Öldürülen teröristin üzerinde fotoğrafı bulunmuştu O avukat tutuklandı

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