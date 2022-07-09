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Öldürülen sağlıkçılara saygı duruşu

#Ekrem Karakaya#Ankara#Doktor
Öldürülen sağlıkçılara saygı duruşu

Ankara’da hekimler ve sağlık çalışanları, doktor Ekrem Karakaya’nın Konya’da bir hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etti.

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İş bırakıp Bilkent Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, sağlıkta giderek artan şiddeti protesto etmek ve seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı’na yürüyüp siyah çelenk bırakmak istedi. Grubun yürümesine izin çıkmayınca sağlıkçılar hastane önünde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

Öldürülen sağlıkçılara saygı duruşu

DOKTORLARI HEDEF ALAN İMAMA SORUŞTURMA

DR. Ekrem Karakaya’nın katledilmesini protesto etmek için iş bırakan sağlık çalışanlarına yönelik, cuma hutbesinde skandal sözler sarf eden Konya Selçuklu Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayınlanan videoda Gür’ün, “Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbiri görev yapmadı. Tahriktir. Hastaneden boş döndün... Sen öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?” sözlerine hem Diyanet İşleri hem de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

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#Ekrem Karakaya#Ankara#Doktor

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