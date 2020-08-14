MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldürülen oğlu için yalın ayak Ankara'ya gidiyor
GeriGündem Öldürülen oğlu için yalın ayak Ankara'ya gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serdar ALTINTEPE - DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Öldürülen oğlu için yalın ayak Ankara'ya gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul İkitelli'de 10 yıl önce evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın annesi Songül Alıcı, adalet arayışı nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürüyüşe başladı.

İkitelli'de 10 yıl önce evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın (20) annesi Songül Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos günü İkitelli'deki evinden Ankara'ya yalın ayak yürüyüş başlattı.

Öldürülen oğlu için yalın ayak Ankaraya gidiyor

Oğlunun sokakta bıçaklanmasının ardından hastaneye ayakkabısız gittiği için Ankara'ya yalın ayak yürüyüş başlatan anne Songül Alıcı adalet için yürüdüğünü söyledi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini ifade eden Alıcı, "Sesimi duyuramadım, bir anne olarak Ankara'ya Yargıtay'a yürüyeceğim. Sadece Celal Toprak ceza almamalıydı, yanındakiler de alsaydı. 9 kişiden neden bir kişi ceza alıyor. Çıplak ayakla yürümemin sebebi, oğlum çıplak ayakla hastaneye gittiği için ben de çıplak ayakla Ankara'ya yürüyorum." dedi.

Öldürülen oğlu için yalın ayak Ankaraya gidiyor

Songül Alıcı, oğlunun bıçaklandığı noktada basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra yürüyüşe başladı. Benzinliklerde mola vererek yürüyüşü tamamlamayı planlayan Alıcı, oğlunun fotoğrafının basılı olduğu ve "Oğlumu katlettiler adalet istiyorum" yazılı bir tişört giyerek yola çıktı. Aykut Alıcı'nın katil zanlılarının yargılandığı davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklar beraat etmişti.

Öldürülen oğlu için yalın ayak Ankaraya gidiyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle