Öldürülen Minguzzi'nin ailesini tehdit davasında ilginç savunma: Bize kumpas kurdular

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İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastanede tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 14.45 sıralarında başladı. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 25 Haziran'a ertelendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kadıköy’de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 14.45 sıralarında başladı. Mahkeme 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran Çarşamba gününe erteledi.

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“KASTIM YOKTU, ÇOK PİŞMANIM”

Tutuklu sanık B. A. savunmasında, "Ben diğer sanığı tanımam, Tiktok hesabı üzerinden lulu.leoo kullanıcı isimli hesap bana aittir. Berkay Budak kardeşimizdir şeklindeki paylaşımı ben yaptım, ben B.B.yi de U.B.’yi de şahsen tanımam, olayın ayrıntılarını bilmeden bu paylaşımı yaptım, olayın ayrıntılarını yakalandıktan sonra öğrendim, olayın ciddiyetini o zaman öğrendim, suçu ve suçluyu övme kastım yoktur, öylesine yazdığım bir şeydi, ailesinden çok özür diliyorum, çok pişmanım, suçsuzum, beraatimi isterim, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim" dedi.

“DİĞER SANIĞI TANIMIYORUM”

Tutuklu sanık Ç.D. ise savunmasında, "Benim bu suçlamalarla hiçbir ilgim yoktur, ben Minecraft adlı oyunda en büyük oyun sunucusunun sahibiyim, geçimimi buradan sağlıyorum yaklaşık 65 bin oyuncum var, bu sebeple Minecraft oyununda popüler bir insanım, bu alanda birçok insan da beni tanımaktadır, daha evvel kullanıcı kimliğimle tanınmaktayken, adım ve soyadımla tanınmaya başlandım. Oyunda kendilerini sanal zorba olarak tanımlayan kişiler var, ben kendilerini tanımasam da bana düşmanlık besleyen birçok kişi oldu. Son 4 yıldır benim adımı kullanarak çeşitli yollarla beni sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Örneğin 112 'yi arayıp eve çağırıyorlar ya da çok sayıda sipariş vererek, itfaiye çağırarak veya şu an elinizde olan dosya gibi benim fotoğrafımı ve adımı kullanarak benim aleyhime suç teşkil edecek eylemlerde bulunuyorlar.” dedi.

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“BİZE KUMPAS KURUYORLAR”

Tutuklu sanık Ç.D., savunmasına şöyle devam etti: “Rakip sunucu kurucuları beni ekarte etmek için bu tarz yollara başvuruyorlar, rakiplerim tarafından ben son 4 yıldır bu tarz asılsız ihbarlar, hiç gitmediğim yerlerden şikayetler alıyorum, bu tarz birçok iddialarla uğraşmaktayım. Ben diğer sanığı da tanımıyorum. Ben Discort uygulamasını uygulama yasaklandıktan sonra hiç kullanmadım, ancak daha evvel oyun için kullanmıştım, Y. G. benim oyun sunucumda yönetici olan bir arkadaşımdır, ikimize de kumpas kuruyorlar, ben kesinlikle bu suçu işlemedim, hayatımda ilk defa cezaevine giriyorum. Önceki beyanlarımı tekrar ederim, mağdurum. 2 aydır haksız yere tutukluyum, Minguzzi ailesine başsağlığı diliyorum. Benim kesinlikle bu tip sözler söylemem, sarf etmem mümkün değil. Ben Ankaralıyım, Ankara' da yaşıyorum, İstanbul'a ilk defa tutuklanarak geldim, tahliyemi ve beraatimi isterim, suçsuzum. Mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim."

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2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.’nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ç.D. hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.