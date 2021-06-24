Ã–ldÃ¼rÃ¼len kÄ±zÄ±nÄ±n mezar taÅŸÄ± fotoÄŸraflÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼yle duruÅŸmaya geldi: Birileri gÃ¶rsÃ¼n

AvcÄ±lar'da Seda Kurt'un birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ercan AkkaÅŸ tarafÄ±ndan 20 ay Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine, BakÄ±rkÃ¶y 11'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Firari AkkaÅŸ'Ä±n gÄ±yabÄ±nda yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±na Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kurt'un annesi Bedia Akar, avukatÄ± Fadime Polat ile Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± KÃ¼bra YÃ¼cel katÄ±ldÄ±. Anne Bedia Akar'Ä±n Ã¼zerinde kÄ±zÄ± ve katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ile kÄ±zÄ±nÄ±n mezar taÅŸÄ±nÄ±n resminin basÄ±lÄ± olduÄŸu tiÅŸÃ¶rtle geldiÄŸi duruÅŸmada, mahkeme baÅŸkanÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n yakalanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Anne Bedia Akar'Ä±n avukatÄ± Fadime Polat, "DuyumlarÄ±mÄ±za gÃ¶re sanÄ±k GÃ¼rcistan'da yaÅŸamaktadÄ±r. Bu Ã¼lkede aramalarÄ±n derinleÅŸtirilmesi iÃ§in Ä°nterpol'e yeniden yazÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme, sanÄ±k hakkÄ±ndaki yakalama emrinin devamÄ± ile kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebinin yanÄ±tÄ±nÄ±n beklenmesine karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

MEZAR TAÅžLI TÄ°ÅžÃ–RT ELÄ° DURUÅžMAYA KATILDI



Ãœzerindeki tiÅŸÃ¶rtÃ¼nde "Seda burada, katil nerede?" yazÄ±sÄ± da bulunan anne Akar, zanlÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± isteyerek, "O benim kalbimde yazÄ±lÄ±. Birileri gÃ¶rsÃ¼n. Diyecek bir ÅŸeyim yok" dedi.

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°



Cinayet, AvcÄ±lar'daki AmbarlÄ± Mahallesi'nde bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda 4 KasÄ±m 2019 tarihinde meydana iÅŸlendi. Ä°ddiaya gÃ¶re Ercan AkkaÅŸ, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dini nikahlÄ± eÅŸi 2 Ã§ocuk annesi Seda Kurt'u defalarca bÄ±Ã§aklayarak, Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra kaÃ§tÄ±. Firari Ercan AkkaÅŸ hakkÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y 11'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.



Ã–te yandan Seda Kurt'un daha Ã¶nce gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma evinde bir kadÄ±nÄ±n eÅŸi tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isterken bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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