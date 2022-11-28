Öldürülen İnci Bağış Karakuş'un ailesi tepkili: 'Katil aileye cenaze teslim edilir mi?'

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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi ile arası bozuk olan Hüseyin Karakuş, barışmak için S.K.'yi ofise çağırdı. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Karakuş'un kardeşi Yüksel Karakuş da 9 yaşındaki kızını da yanına alıp ofise geldi. Çıkan kavga sırasında Hüseyin Karakuş, eşi S.K. ile kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle rehin aldı. Kızı ile eşinin rehin alındığını öğrenen İnci Bağış Karakuş da olay yerine gitti.

REHİNELER OPERASYONLA KURTULDU

İnci Bağış Karakuş'u kapıda gören Hüseyin Karakuş, yengesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların kalbine isabet ettiği kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Karakuş'un teslim olmaması üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Rehineler operasyon ile kurtulurken, Hüseyin Karakuş yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Karakuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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'KATİL BİR AİLEYE CENAZE TESLİM EDİLİR Mİ?'

Yüksel Karakuş, sabah saatlerinde eşinin cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Bu sırada morgun önüne gelen İnci Bağış Karakuş'un kardeşleri ile yakınları, cenazenin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, cenazenin Yüksel Karakuş'a verilmesine karar verdi. Cenaze teslimi sırasında öfkelenen kadının yakınları, "Kocasına teslim edilmesini istemiyorduk. Kanunen eşi hayatta olduğu için cenazemiz ona veriliyor. Katil bir aileye cenaze teslim edilir mi? Öldürmüşsün zaten nasıl verelim? Dirisine sahip çıkmayan birine ölüsü verilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından eşine teslim edilen Karakuş'un cenazesi, defnedilmek üzere Hatay’ın Payas ilçesine götürüldü.