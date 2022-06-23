Öldürülen Deniz Poyraz'ın babasına beraat

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Geçen yıl 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer (27), partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çalışması ile Gencer, yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gencer'in 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından yargılanmasına devam edilirken, olaydan birkaç gün sonra verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle öldürülen Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Poyraz hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Davanın ilk duruşmasında iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, sanığın verdiği röportajın sosyal medyada paylaşılmasıyla 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanık Poyraz'ın yargılandığı davanın 2'nci duruşması, 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Abdulillah Poyraz'ın yanı sıra avukatları da katıldı. Poyraz, Türkçe bilmediği gerekçesiyle tercümanla ifade verdi.

İlk sözü alan sanık avukatı Fatma Demirer, "Mütalaa cezalandırmaya yöneliktir. Katılmıyoruz. Taziye ziyaretinde yaptığı bir röportajdır. Biz davayı bile kabul etmemişken, savcı tarafından istenilen cezayı kabul etmemiz mümkün değil. Beraat istiyoruz" dedi.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Bir diğer sanık avukatı Türkan Aslan Ağaç, "Baba, kızı katledilmiş ve acılar içinde demeç vermiştir. Taziye evi tıka basa doludur. Gazeteciler mikrofon uzatmış, baba aklına gelen ve gelmeyen ne varsa söylemiş. Acılar içindeki baba hangi örgütün propagandasını yapmış olabilir. Acılı babanın olayın sıcağında bu açıklamayı yapması, örgüt propagandası yapmaması sebebiyle beraatını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Avukat Şükran Öztürk de "Duruşma ve iddianame savcısının cezalandırma talebinin siyasi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Diğer sanık avukatları da Abdulillah Poyraz'ın beraatını istedi.

Sanık Poyraz ise, "Avukatlarımın beyanatlarına katılıyorum. Acımdan dolayı yargılanmamı doğru bulmuyorum. Beraatımı istiyorum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diye konuştu. Ardından mahkeme başkanı karar için ara verdi. Daha sonra sanık ve avukatları tekrar salona alındı. Mahkeme başkanı, sanık Abdulillah Poyraz'ın beraatine karar verdi. Salon dışında karar alkışlandı.