Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın annesi: Acım ve öfkem çok büyük

Haberin Devamı

Tören alanına genç avukatın annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız gözyaşları içinde geldi. Genç avukatın tabutu karanfillerle donatıldı. Törende, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro üyeleri, meslektaşları ve sevenleri yerini aldı.

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Elvan Yıldız, “Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu hiç yere öldürdü cani” dedi.

‘BU KEZ KURŞUNU BİZ YEDİK’

Dilara Yıldız için düzenlenen törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, Emniyet’e, dünyaya, herkese bir şey anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Bu ülkenin tüm avukatları olarak yaptığımız mücadelede bir kurşun yedik biz. Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan hepimiz ders almalıyız” dedi.

Haberin Devamı

Dilara Yıldız’ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun’un Bafra ilçesinin Aktekke köyüne gönderildi.