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Gündem
Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öldürülen anne-babaya son bakış

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Öldürülen anne-babaya son bakış
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KONYA’nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde dün akşam, Gonca (39) ve Abdullah Koçak (40) çifti marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerinin önüne geldi.

Çift, aralarında 1 yıldır husumet bulunan komşuları Özkan C. ile karşılaştı. Tabancasını çıkaran Özkan C., Koçak çiftine 14 el ateş edip öldürdü. Kaçan Özcan C. gözaltına alındı. Çiftin 9 yaşındaki oğulları E. Koçak ise silah seslerine uyanıp dışarı baktığında anne ve babasını kanlar içinde gördü. Şoka giren E. Koçak, kendini uzun süre eve kilitledi.

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