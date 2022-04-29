Öldürüleceğini anlamış

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İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan Aslan Yılmaz, 11 Ekim 2021 günü eşi Semra Yılmaz’ı ruhsatsız tabancasıyla 20 kurşun sıkarak öldürdü, yeğeni Nurgül Açgül’ü de yaraladı. Cinayetten sonra Semra Yılmaz’ın ailesini arayan ve ‘Kızınız öldü’ diyen Aslan Yılmaz ihbar üzerine gelen polislerce yakalandı. Cinayeti, eşi kendisini aldattığı için işlediğini ileri sürdü.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Aslan Yılmaz’ın sürekli olarak eşini tehdit ettiği ve Semra Yılmaz’ın yaşadıklarını yakınlarına anlatarak yardım istediği ortaya çıktı. Başsavcılığın Aslan Yılmaz’a ağırlaştırılmış müebbet ve 11.5 yıl hapis istediği iddianamede, cinayetin detayları tanıkların ifadeleriyle anlatıldı.



'PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ'



Cinayet sırasında Semra Yılmaz’ın yanında olan kuzeni Nurgül Açgül o günü şöyle anlattı: “Aslan Yılmaz beni alıp kendi evlerine götürdü. Karısının kendisini aldattığını, yüzleştirme yapacağını söylüyordu. Elindeki tabancanın kabzasıyla omuzuma vurdu. Daha sonra Semra’nın yanına gidip peş peşe ateş etti. Merdivenlerden aşağı kaçarken yuvarlandım. Bu sırada silah sesleri peş peşe gelmeye devam etti. Polise ihbarda bulundum.”

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Semra Yılmaz’ın diğer kuzeni Sümeyra Ayvaz ise cinayetten bir gün önce ailecek görüştüklerini belirterek, “Aslan Yılmaz ve Semra ile birlikte AVM’ye gittik. Semra beni kenara çekti. ‘Bu adam beni öldürecek’ dedi. Olay günü ben de evdeydim. Yanımda çocuğum da vardı. Aslan Yılmaz beni ‘çocuk korkmasın’ diyerek evden gönderdi” diye ifade verdi.



‘KIZINIZIN ÖLÜSÜNÜ ALIN’



Semra Yılmaz’ın annesi Fatma Akbaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızımı aradım ama telefonu Aslan açtı. Bana ‘Semra’yı öldürdüm. Gelin ölüsünü alın’ dedi. Hemen eve koştuk. Aslan silahı bize de doğrulttu. ‘Kızınızı öldürdüm. Sizi de öldüreceğim’ dedi.”