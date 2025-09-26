Öldürmek için randevu almış

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ’ta boşandığı Eser Karaca’yı (42), kendisi hakkında 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı gün (21 Mayıs 2025) çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı’nın (44) yargılandığı ilk duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. KAHRAMANMARAŞ 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ilk kez hâkim karşısına çıkan Atilla Ayıntaplı ise pişman olduğunu belirtip beraatini talep etti.

SUÇU BAŞKASINA ATTI

Sanığın ifadesinin ardından olay günü Eser Karaca’yla aynı odada olan Ç.A.’nın ifadesi alındı. Ç.A., sanıktan şikâyetçi olmadığını belirterek şunları söyledi: “Atilla bana ‘Sen çık’ dedi. Ben de çıkmayacağımı söyleyince kapıyı kapatıp ‘O zaman ikinizi de öldürürüm’ dedi ve odada boğuşmaya başladık. Daha sonra kapıyı açıp kaçtık. Eser ile ben farklı yönlere gittiğimiz için cinayet anını görmedim.”

Ç.A.’nın bu ifadesi üzerine Atilla Ayıntaplı, tehdit iddialarını yalanlayarak, cinayetten Ç.A.’yı sorumlu tuttu. Ayıntaplı “Kendisine ‘Odadan çık, konuşacaklarım var’ dedim. Kendisi de ‘Çıkmam, Eser’in korumalığını yapıyorum’ dedi. Bu kadın odaya girmeseydi bu olay çıkmayacaktı” dedi.

HASTANE İZİN VERMEMİŞ

Eser Karaca’nın kızı Sıla Ayıntaplı’nın avukatı Mahmut El ise şunları söyledi: “Sanık, Eser’in çalıştığı hastaneden hasta olmadığı halde defalarca randevu almış, çalıştığı hastanedeki diğer personelle sürekli iletişime geçmiş, onları tehdit etmiş ve cinayet göz göre göre gelmiştir. Sanık o gün de randevu alıyor, Eser korkup beni arıyor, ben de ‘Git izin al, bugün çalışma’ diyorum. Hastane yönetimi de ‘Burası kalabalık, burası hastane. Seni burada, ulu orta yerde, bu kadar insanın içinde öldürecek hali yok’ diye cevap veriyor. Tüm bu hususlar sanığın eylemini önceden planladığını ortaya koymaktadır.”

10 EKİM’E ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı, Atilla Ayıntaplı’nın ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit etmesinden dolayı da ‘Silahla tehdit’ suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasını, hüküm verilirken de iyi hal indirimi yapılmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, davayı 10 Ekim’e erteledi.

BABAMA EN ÜST CEZAYI VERİN

- Çiftin kızı Sıla Ayıntaplı ise annesinin öldürüldüğünü telefonla öğrendiğini söyledi: “Olay günü Ç.A. annemin telefonuyla beni arayıp ‘Annen vuruldu’ dedi. Şikâyetçiyim ve en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum.” Eser Karaca’nın babası Mustafa ve kardeşi Sefa Karaca da cinayetin planlı şekilde işlendiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.