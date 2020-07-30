Öldüresiye işkenceye 34 yıl istendi

Polis, minibüsün GPS kaydını takip ederek düzenlediği operasyonda, genç kadını götürüldüğü adreste ağır yaralı olarak kurtardı. Ceylan Yıldırım’ı ormanda sandalyeye bağlayıp işkence yapmakla suçlanan eşi Ersin Yıldırım ve ailesinden 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 5 şüpheli hakkında, ‘iştirak halinde tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından toplamda 17 yıldan 34 yıla kadar hapis istedi. İddianame, gönderildiği Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.