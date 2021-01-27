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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ-Veysel TİMDU/DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Öldüresiye dövüp çöplüğe atmışlar! İnlerken bulundu...

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Öldüresiye dövüp çöplüğe atmışlar! İnlerken bulundu...
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Avcılar’da  bir kişi tarafından sopayla öldüresiye dövülen köpek, çöplükte kanlar içinde inlerken bulundu. Çevredekilerin  ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin bulduğu köpek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedaviye alındı.  Çıkma noktasına gelen gözü ameliyat edilen köpeğin, başından aldığı darbelerle ağır travma içinde olduğu bildirildi.

Polis merkezine götürülen, hakkında 1100 TL para çezası kesilen şüpheli Aziz A'nın  ise ifadesinde, köpeğin, 10 tavuğunu öldürmesine çok sinirlendiğini, kızgınlıkla dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi’nde meydana geldi. Balcıbük Caddesi’nde bir kişinin, bir köpeği sopayla vurarak yaraladığı, daha sonra da çöpe attığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adreste  ‘Rottweiler’  cinsi dişi köpeği  gözünden ve başından yaralı halde buldu. Polis ekipleri, sahipsiz hayvana eziyet ettiği belirlenen Aziz A.’yı yakalayarak Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’ne götürdü.  Aziz A'nın  burada, sokak köpeğinin 10 tavuğunu öldürmesine çok sinirlendiğini, kızgınlıkla  dövdüğünü söylediği öğrenildi.  Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli serbest bırakılırken, hakkında 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/A maddesindeki “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası uygulandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’nden bir ekip,  köpeği  Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Gözünden ameliyat edilen  köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine teslim edildi. Köpeği teslim alan görevli, DHA muhabirine, “Şimdi gider gitmez görevlimiz tekrar müdahale edecek. Gözünde ve kafasında açık yaralar var. Onlar tekrardan tedavi edilecek. Durumu şu an gayet ağır. Kafa travması geçiriyor. Ağzında içten kaynaklı kanamalar var. Kafasında açık yaralar var. Şiddetli darp uygulanmış. Şuuru, bilinci kapalı. Yerinden çıkan bir gözü tekrar burada dikildi. Geri kalan tedavisi İBB’ye ait Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde yapılacak.” dedi.

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