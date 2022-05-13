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Öldüresiye dövdüler

#İstanbul#Bağcılar#Asker Uğurlaması
Öldüresiye dövdüler

İstanbul Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi’nde geçen salı 23.00 sıralarında, iddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın arasından bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti.

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Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karıştı. Sürücü kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp tekmeledi. İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü.

 

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#İstanbul#Bağcılar#Asker Uğurlaması

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