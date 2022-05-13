Öldüresiye dövdüler

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Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karıştı. Sürücü kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp tekmeledi. İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü.