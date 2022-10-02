Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öldüresiye dövdü! Bahanesi kıskançlık

Güncelleme Tarihi:

#Rahime Edis#Hakan Sevinçer#Kıskançlık
Öldüresiye dövdü Bahanesi kıskançlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

Mersin’de, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından öldüresiye dövülen Rahime Edis (23), 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı. Yaşadıklarını anlatan Edis, "Vücudumun her yerinden kan geliyordu. Artık öleceğimi düşünmeye başlamıştım" dedi.

Haberin Devamı

Mersin’de birlikte yaşayan Rahime Edis (23) ile Hakan Sevinçer 27 Eylül gecesi İçel Sahili’ne giderek alkol almaya başladı. Yanlarında Hakan Sevinçer’in kuzeni Mustafa Göker de vardı. Rahime Edis’in iddiasına göre, Hakan Sevinçer kıskançlık nedeniyle kendisini kriko demiriyle dövdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rahime Edis 5 gün yoğun bakımda kaldı. Sevinçer ve Göker ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ÖLECEĞİM SANDIM’

Hastanedeki tedavisi halen devam eden Rahime Edis yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Bıçağın keskin kısmıyla alnıma vurup kesti sonra da sapıyla defalarca kafama vurdu. Daha sonra beni kucaklayıp aracın bagajına koydular. Bagaja arabanın iç kısmından erişilebiliyordu. Her kafamı kaldırdığımda yumruk attılar. Mezarlığa gittiğimizde kaçmaya çalıştım ama başaramadım. Kriko demiriyle, kamp sandalyesiyle, taşla kafama vurdular. Artık gözlerim kapanmıştı. Su istedim, üzerime hortumla su tutup içirmediler. Vücudumun her yerinden kan geliyordu. Artık öleceğimi düşünmeye başlamıştım. Beni yeniden arabanın bagajına koydular, yolda da darp ettiler. İki-üç kez bayılmışım. Annemin evine götürüp orada yeniden dövdüler. Sonra da bıraktılar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rahime Edis#Hakan Sevinçer#Kıskançlık

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota