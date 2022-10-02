Öldüresiye dövdü! Bahanesi kıskançlık

Haberin Devamı

Mersin’de birlikte yaşayan Rahime Edis (23) ile Hakan Sevinçer 27 Eylül gecesi İçel Sahili’ne giderek alkol almaya başladı. Yanlarında Hakan Sevinçer’in kuzeni Mustafa Göker de vardı. Rahime Edis’in iddiasına göre, Hakan Sevinçer kıskançlık nedeniyle kendisini kriko demiriyle dövdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rahime Edis 5 gün yoğun bakımda kaldı. Sevinçer ve Göker ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ÖLECEĞİM SANDIM’

Hastanedeki tedavisi halen devam eden Rahime Edis yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Bıçağın keskin kısmıyla alnıma vurup kesti sonra da sapıyla defalarca kafama vurdu. Daha sonra beni kucaklayıp aracın bagajına koydular. Bagaja arabanın iç kısmından erişilebiliyordu. Her kafamı kaldırdığımda yumruk attılar. Mezarlığa gittiğimizde kaçmaya çalıştım ama başaramadım. Kriko demiriyle, kamp sandalyesiyle, taşla kafama vurdular. Artık gözlerim kapanmıştı. Su istedim, üzerime hortumla su tutup içirmediler. Vücudumun her yerinden kan geliyordu. Artık öleceğimi düşünmeye başlamıştım. Beni yeniden arabanın bagajına koydular, yolda da darp ettiler. İki-üç kez bayılmışım. Annemin evine götürüp orada yeniden dövdüler. Sonra da bıraktılar.”



