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Öldüresiye dayağa 4 tutuklama

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#Ömürcan Erkeşli#Sinop#Polis
Öldüresiye dayağa 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 16:52

Sinop'ta, kavga ettiği kişiler tarafından tekme tokat dövülen Ömürcan Erkeşli, ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Boyabat ilçesinde dün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı; akraba olan Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve arkadaşları İbrahim Muhammet Saygun çıkarıldıkları hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.​​​​​​​​ Ömürcan Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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#Ömürcan Erkeşli#Sinop#Polis

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