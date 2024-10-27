Öldürene 24 yıl akıl verene 6 yıl... Iraklı öğrenci Türkçe konuşmasını istediği için İbrahim öğretmene husumet beslemişti   

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İstanbul Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta özel bir okulda meydana gelen olayda, Irak asıllı öğrenci Y.K. (17), okulda yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı (74) odasında silahla vurarak öldürmüştü. Yakalanan şüpheli öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HER ŞEY 2 DAKİKA 10 SANİYEDE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İbrahim Oktugan’ın olay günü okula 09.39’da geldiği, suça sürüklenen çocuk Y.K.’nin ise hemen arkasından 09.40’ta okula girdiği anlatılan iddianamede, Y.K.’nin 2 dakika 10 saniye sonra koşarak okuldan çıktığı anlatıldı. İddianamede Y.K.’nin ifadesine de yer verildi. Okula başka bir okuldan dönem ortasında geldiğini anlatan Y.K. “Hakkımdaki disiplin suçları sebebiyle annem okula çağrıldı. Müdür İbrahim Oktugan’ın odasında annem ile aramızda Arapça konuştuk. Bunun üzerine müdür, ‘Burası Türkiye Cumhuriyeti, benim okulumda kimse başka dil konuşamaz’ diye bağırıp anneme ‘...’ diyerek üzerine yürüdü” dedi.

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Olaydan bir gün önce arkadaşıyla karşılaştığını ve İbrahim Oktugan’ın okulda olup olmadığını sorduğunu anlatan Y.K. “Gelip dövsem mi? diye sordum. O da bana, ‘Çok iyi olur. Karnına vurursun. Bacağına vurursan ölmez. Karnına sık’ dedi. Ben de sonrasında Gaziosmanpaşa’da M.K. isimli birinden aldığım silahla okula gitmeye karar verdim” dedi. Odaya girdiğinde İbrahim Oktugan’ın kendisini görünce ayağa kalktığını anlatan Y.K. “Elini havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı. İkisi de karnına isabet etti” dedi.

İKİ ÖĞRENCİ İDDİALARI REDDETTİ

İddianamede, sanık olan yabancı uyruklu A.S.A. (16) ve A.S. (17) de olayla ilgilerinin olmadığını söyleyerek, “Y.K.’nin ne amaçla okula geldiğini bilmiyorum. Silah sesini duyunca odaya doğu gittik. Y.K. peşinden koşan kişilere, ‘Yaklaşmayın sizi de vururum’ dedi” ifadelerini kullandı. Oktugan Ailesi’nin, avukatları İbrahim Ethem Abikoğlu aracılığıyla savcılığa dilekçe vererek şikâyetçi oldukları da iddianamede yer aldı.

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İddianamede, tutuklu çocuk Y.K. hakkında, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, suça sürüklenen çocuklar A.S.A. ve A.S. hakkında ise ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 5 yıldan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

TANIK ÖĞRETMENLER İFADE VERDİ: KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİ

- Okulda görev yapan ve Y.K.’nin annesi ile birlikte İbrahim Oktugan ile konuştuğu sırada odada olan öğretmenlerin de ifadesi alındı. İfadesi alınan öğretmenler, “Y.K.’nin öğretmenine küfür etmesinden dolayı ilişiği kesildi. Bu sebeple annesi okula çağrıldı. Türkçe bilmelerine rağmen aralarında Arapça konuştukları için kimse bir şey anlamadı. Bunun üzerine İbrahim Oktugan, Türkçe konuşmaları gerektiğini söyledi. Ancak Y.K., ‘Sana mı soracağım. İstediğim gibi konuşurum’ diyerek elini kolunu sallamaya başladı. Annesi Nada K. de sinirlenerek, ‘Beceremiyorsanız okuldan alırım. Paramı istiyorum’ dedi. İbrahim Oktugan da, ‘Aranızdaki konuşmayı anlayamadığımız için Türkçe konuşmanızı istedim. Yanlış anlaşılacak ya da tepki gösterilecek bir durum söz konusu değildir’ dedi. İbrahim Oktugan’ın ne öğrencilere ne de öğretmenlere yönelik en ufak bir kötü sözü ya da davranışı yoktu. Olay sırasında Y.K. ya da annesine karşı hakaret ya da ırkçı bir söz kullanmadı” dedi.