Öldüren yumruğa 13.5 yıl istendi

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28 Eylül 2023 tarihinde Murat Adkovayçin kullandığı araç ile Muhammed Can Uçan’ın Ümraniye’de oturduğu binanın önüne gitti. Uçan, aracın yanına giderek Adkovayçin’in boynuna yumruk attı. Adkovayçin aldığı darbenin etkisiyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve 3 gün sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda, Adkovayçin’in büyük damar hastalığı (anevrizma) bulunduğu ve aldığı yumruğun etkisiyle efor ve stresin tetiklendiği, aort yırtılmasına bağlı kanama sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Raporda, olay ile ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu belirtildi.

‘KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Şüpheli Muhammed Can Uçan ifadesinde, aralarındaki kırgınlığı tatlıya bağlamak için Murat Adkovayçin’in yanına gittiğini söyledi. Adkovayçin’in tavır ve hareketlerinden çekindiğini söyleyen Uçan, “Üzerime doğru gelince çenesinden ittim. O sırada elimde bir cisim yoktu. Yaralama kastım yoktu, kalp rahatsızlığı olduğunu bilmiyordum” dedi. İddianamede şüpheli Muhammed Can Uçan’ın, ‘kasten yaralama’ ve ‘silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçlarından toplamda 8.5 yıldan 13.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.