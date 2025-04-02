Öldüren serum mu, ihmal mi

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İstanbul Beylikdüzü’nde 6 Şubat akşamı Yaşar ve Satı Keleş çiftinin oğulları Şükrü Keleş (22) soğuk algınlığı nedeni ile Beylikdüzü’ndeki özel hastaneye başvurdu. İddiaya göre, Şükrü Keleş’e burada damar yolu açılarak öncelikle ağrı kesici serum takıldı ve ardından başka bir serum takıldı. Şükrü Keleş, takılan serumla birlikte fenalaşıp kusmaya başladı. Aile müdahale edilmesi için hemşireyi çağırdı ancak doktoru beklemesi gerektiği belirtilerek, seruma müdahale edilmedi.

NÖBET GEÇİRİNCE HASTAYI UYUTTULAR

Ailenin iddiasına göre, doktor geldiğinde baygın olan Şükrü Keleş sedyeyle kırmızı alana götürülerek müdahale edildi. Daha sonra yoğun bakıma alınarak entübe edilen Şükrü Keleş ile ilgili aileye açıklama yapan doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu yüzden uyuttuklarını söyledi. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde bir hasar olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Keleş Ailesi, çocuklarının başka hastaneye sevk edilmesini istedi, ancak hastane yönetimi başka bir hastaneye sevki geciktirdi. Saatler sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şükrü Keleş’in, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Burada tedavi gören Keleş, 15 Şubat’ta doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şükrü Keleş’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat’ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde defnedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin avukatı suç duyurusunda bulundu. Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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‘SERUMU TAKINCA KUSMAYA BAŞLADI’

Anne Satı Keleş, “İlk olarak küçük parol taktılar. Bittikten sonra diğer serumu takınca 5-10 dakika içinde oğlum, ‘Midem bulanıyor, kusacağım’ dedi. Ben hemen hemşireye seslendim. Hemşire geldiğinde oğlum, ‘Kolum yanıyor, serumu çıkartın’ dedi ama hemşire ‘Hayır siz de dokunmayın, doktor gelene kadar çıkarmayacağız’ dedi. Hemşire gittikten sonra oğlum kusmaya başlamıştı. Sonra doktorla birlikte geldiler. Oğlum kusarken yan çevirdim. Doktorla hemşire tekrar odadan ayrıldılar. 3.5 dakika sonra sedye ile birlikte geldiler. O sırada oğlum kollarımda bayılmıştı. Sonra sedyeye koyduk. Doktor kırmızı odaya giderken ‘Adrenalin hazırlayın’ diye kırmızı odadakilere seslendi. Odaya girdiler, 1 saat çıkmadılar. 1 saat sonra, ‘Hayati riski var, pek iyi değil, entübe ettik’ dediler. Yoğun bakıma aldılar” dedi.

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Oğlu yoğun bakıma alındıktan sonra saat 02.00 sıralarında durumu ile ilgili doktorların bilgi verdiğini belirten Satı Keleş, “Doktorlar, ‘İdrarını yaptı, vücut işlevlerini görüyor, belki düzelebilir’ dediler. Sabah saat 08.00 gibi de doktorlar bizi odaya çağırdılar, ‘Uyanınca nöbet geçiriyor, geri uyutuyoruz, nedenini bilmiyoruz’ dediler.

‘YOĞUN BAKIM UZMANIMIZ İZİNDE’

Ben de ‘Gerekirse, siz nedenini bulamazsanız, başka bir yere sevk edelim’ dedik. ‘Sevke gerek yok, bizim göğüs hastalıkları uzmanımız bakıyor’ dediler. ‘Anestezi uzmanımız bakıyor, yoğun bakım uzmanımız izinde’ dediler. ‘Beyin için MR röntgen çektik, nöroloji uzmanımız izinde ama biz uzmanımıza gönderdik, baktık, beyinde bir şey yok’ dediler. Ben de o an yoğun bakım uzmanı ‘Yok’ deyince, ‘Biz araştırma hastanesine sevk edelim’ dedik. Sevkte 112’ye ‘acil’ yazmamışlar. ‘Biz tedavisine devam ediyoruz’ dediler. ‘Hasta yakınının isteği üzerine’ diye yazdıkları için 112 de bayağı bir süre gelmedi. Onlar da hiçbir işlem yapmadı. Biz 6 saat ambulans bekledik. En sonunda ‘Hep geçiştiriyorsunuz, 6 saatte bir ambulans gelmez mi?’ diye kavga ettik, tartıştık. Ondan sonra 15 dakika içerisinde ambulans geldi ama akşam saat 17.00 olmuştu” dedi.

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‘O İĞNEYİ YAPSALARDI BÖYLE OLMAZDI’

Oğlunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiğini anlatan Satı Keleş, “Cerrahpaşa’da da doktorlar, ‘Son anda getirmişsiniz, durumu iyi değil, bakacağız’ dediler. Cerrahpaşa’da 8 gün kaldı, ‘Beyin ölümü gerçekleşti’ dediler. Adrenalin iğnesi hemşirenin, doktorun cebinde bulunması gerekiyormuş ama hemşireyi çağırdım bize serumu çıkarttırmadığı gibi iğne de yapmadı, tekrar gitti. Doktorla birlikte geldiler, baktılar. İkisi birden tekrar yanımdan ayrıldılar. Yine yapmadılar. Ben iğne yapıldığını bilmiyordum ama onların bilmesi gerekiyor. 2 kere geldiler o iğneyi yapmadılar. Aradan 15 dakika geçti, ilk 5 dakikada yapsalardı böyle olmayacaktı” diye konuştu.



‘SARI SERUM DEĞİLDİ’

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Takılan serumun ‘sarı serum’ olmadığını belirten anne Satı Keleş, “Avukatımız tarafından sarı serum olmadığına dair başka bir doktorlarla da onaylattık. Sarı serum değildi, ilacın fotoğrafı, bilgisi vardı. Serumun resmini çekmiştim. Otopsi yapıldı, ‘şüpheli ölüm, adli vaka’ diye geçiyor. Sonuç bekliyoruz. Şikâyetçiyiz, mahkemeye verdik. Hemşirenin de, doktorun da başhekiminde cezasını almasını istiyoruz. Bu işte ihmal var” dedi.

‘DOKTOR YABANCI UYRUKLUYDU’

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden baba Yaşar Keleş de “Adrenalin iğnesinin 3 dakika veya 5 dakika içinde yapılması gerektiğini araştırmalarımızla öğrendik. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ben sonuna kadar hukuki mücadelemi vermeye devam edeceğim. Oğlumuzun otopsi yapıldıktan sonra sonuçlarını bekliyoruz. E-nabızdan doktorun yabancı olduğunu öğrendik. Canlar bu kadar ucuz olmamalı” ifadelerini kullandı.