Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Şaka#Oksijen Vanası
Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde arkadaşıyla "kalem şakası" yaparken yoğun bakım servisindeki oksijen vanalarını kapatarak bir hastanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Fatih K., 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’deki bir hastanede teknisyen olarak çalışan Fatih K.’nin, arkadaşıyla şakalaştığı sırada yoğun bakımdaki oksijen vanasını kapatarak hastalardan Yusuf Sanin’in ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Tutuksuz sanık Fatih K.’nin yargılanmasına İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Vanayı kapattığı yönündeki iddianın asılsız olduğunu belirten Fatih K., yoğun bakımdaki kayıtlar değerlendirildiğinde gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi ve beraatını talep etti. Fatih K.’yı ‘olası kast ile öldürme’ suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sabıkasız olmasını, olaydan sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak cezasını 17.5 yıla indirdi. Fatih K. hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.

Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis


Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Şaka#Oksijen Vanası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık