Öldüren şakaya 17.5 yıl hapis

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İstanbul Şişli’deki bir hastanede teknisyen olarak çalışan Fatih K.’nin, arkadaşıyla şakalaştığı sırada yoğun bakımdaki oksijen vanasını kapatarak hastalardan Yusuf Sanin’in ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Tutuksuz sanık Fatih K.’nin yargılanmasına İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Vanayı kapattığı yönündeki iddianın asılsız olduğunu belirten Fatih K., yoğun bakımdaki kayıtlar değerlendirildiğinde gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi ve beraatını talep etti. Fatih K.’yı ‘olası kast ile öldürme’ suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sabıkasız olmasını, olaydan sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak cezasını 17.5 yıla indirdi. Fatih K. hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.



