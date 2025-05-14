Öldüren paylaşım hevesi

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Adana Seyhan’da 22 Nisan’da 01.00 sıralarında, Murat Aras Hirman (14), motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. (16) ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medyada paylaşmak için cep telefonuyla video çektiği sırada elindeki tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, arkadaşı Hirman’ın sırtına isabet etti. Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Murat Aras Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman’ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112’yi arayarak durumu bildirdi.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

İlk müdahalesi yapılan Murat Aras Hirman, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.E.Ş., motosikletle yolda ilerlerken arkadaşının nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen M.E.Ş., sorgusunda, silahın kendi elinde olduğunu, yanlışlıkla ateşlediğini itiraf etti. Hastanede ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Hirman, sağlık çalışanlarının tüm çabasına karşın 29 Nisan’da yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş., tutuklandı.