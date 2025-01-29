Öldüren panoya 12 yıl istendi

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ANKARA Sincan’da geçen yıl 6 Haziran akşamı, sağanak ve şiddetli rüzgârda, Sincan Belediyesi’ne ait reklam panosu temelden devrilip otobüs durağının üzerine düştü. Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz (22), pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti.

MONTAJ HATASI İDDİANAMEDE

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede bilirkişi raporuna göre olayda asli kusurlu bulunan reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi S.E.Ü. hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İddianamede bilirkişi raporuna göre 12 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki reklam panosunu taşıyan 9.30 metrelik kolonun temel derinliğinin 4.5 metre olması gerekirken, 1.35 metre derinliğe gömüldüğü belirtildi. Yine reklam panosu için 18 metreküplük temel betonu dökülmesi gerekirken 5.40 metreküp beton döküldüğü ifade edilerek, firma yetkilisi S.E.Ü.’nün asli kusurlu olduğu belirtildi. Şüpheli S.E.Ü.’nün teknik şartnameye ve krokiye aykırı hareket ederek, Ayşe Yavuz’un ölümüne neden olduğu, olayda bilinçli taksirin şartlarının oluştuğuna dikkat çekildi.

‘BELEDİYE GÖREVLİLERİ ONAY VERDİ’

S.E.Ü. iddianamede yer alan ifadesinde 18 metreküplük temel betonu dökülmesi gerekirken 5.40 metreküp beton dökülmesinin sorulması üzerine, panoyu şartnameye uygun bir şekilde yaptıklarını, kazı alanının belediye görevlilerince kontrol edilip onay verildiğini ileri sürdü. İddianamede, Sincan Belediye Başkanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulsa da kamu görevlileri yönünden soruşturma usulünün farklı olması nedeniyle soruşturma dosyasının ayrılmasına karar verildiği belirtildi.