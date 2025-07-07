Öldüren neşter

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MARDİN’de 3 çocuk babası TIR şoförü Engin Acar (30), sol kalça kemiğindeki ağrı ve kireçlenme şikâyetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edildi. 30 Haziran’da gerçekleşen ameliyattan 4 saat sonra Acar, fenalaşarak hayatını kaybetti. Acar’ın ölümü üzerine ailesi, hastaneyi ve sağlık personelini ihmalle suçlayarak şikâyette bulundu. Ailenin iddiasına göre, ameliyattan sonra vücudunda anormal şişme ve soğuk terleme olan Acar’ın bilinç dışı hareketler yaptığı görüldü. Aile, durumun hemşirelere bildirilmesine rağmen müdahalede geç kalındığı öne sürdü. Hastane yetkilileri ise ölümün ameliyatla bağlantılı olmadığını, kesin sonucun otopsi raporuyla ortaya çıkacağını açıkladı.

Engin Acar’ın ağabeyi Mesut Acar, “Özel hastanede çekilen röntgen ve MR sonrası doktorlar ameliyat olunması gerektiğini, ikinci evrede olduğu ve bir sonraki evrede protez takılması gerekeceği söylendi. Ameliyat ücreti alındı, işlemler yapıldı. Cuma günü ücret yatırdık, 30 Haziran günü ameliyat için randevu verildi.

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‘KAFASINI VURMAYA BAŞLADI’

Ameliyata alındı. ‘Ameliyattan 45 dakika sonra su içebilirsiniz, 2 saat sonra yemek yiyebilirsiniz’ denildi. Kardeşime 1 saat sonra su verildi, 3 saat sonra da birkaç lokma yemek aldıktan sonra kusmaya başladı. Durumu hemşireye bildirdik, ‘Normaldir, rahatlamıştır’ denildi. O sırada vücudu buz gibi oldu. Soğuk ter attı, vücudu şişmeye başladı. Kafasını duvara vurmaya, saçlarını yolmaya başladı” diye konuştu.

Kardeşinin ameliyattan sonra hastanede 4 saat boyunca büyük acı çektiğini söyleyen Acar, “Ağzından ve burnundan kanlı kusmuk geldi ve sonra da orada vefat etti. Vefat ettikten yarım saat sonra doktoru geldi ve 2 saat boyunca kalp masajı yapıldı ama döndüremediler. 4-5 saat boyunca hemşirelere yaptığımız çağrılar, hastanenin güvenlik kameralarında kayıtlıdır. O süre zarfından kaç kere gidip gelindi, hemşirenin kaç defa geldiği görülüyor. Hastanede ihmaller zinciri yaşandı. Otopsi talebinde bulunduk. Biz aile olarak hastaneden, personelden ve onu ameliyat eden doktordan şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı.