Öldüren kıskançlık

ANTALYA Kepez’de yaşayan doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58)ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt (38) arasında iddiaya göre yaş farkından dolayı kıskançlık tartışmaları çıkıyordu. Dün yine öğle saatlerinde çift tartışmaya başladı. Bozkurt, eşi Gamze’yi silahla vurup intihar etti.

Olay, çift kreşten dönen kızları Nefes’e kapıyı açmayınca ortaya çıktı. Küçük kızın haber verdiği karşı dairedeki anneannesi Nurdan Kaçar, kızını ve damadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Cesetleri, otopsi için Adli Tıp’a götürüldü. Çiftin geçen hafta bir magazin dergisine röportaj verdiği ortaya çıktı. Dergiye kapak olan röportajın başlığında “Bilim ve aşk bir arada” yazması dikkat çekti. Haberde çiftin evliliği ‘mükemmel bir aşk hikayesi’ diye yer aldı.

(Çiftin küçük kızları Nefes’i yakınları evden uzaklaştırdı.)

UÇAKTA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Doktor Kaan Bozkurt, röportajda eşini 2016’da sosyal medyadan takibe başladığını, 1 yıl platonik aşk yaşadıklarını belirterek evlilik teklifini şöyle anlatmıştı: “Rüya gibi birkaç ayın sonunda Gamze Hanım’ın bir İstanbul seyahatinde aynı uçağa bilet aldım. İlk şoku havalimanında karşılaşınca, ikinci şoku uçakta herkesin önünde hoparlörden en sevdiğimiz şarkı çalarken ona evlenme teklif ettiğimde yaşadı. Anın büyüsüne o kadar kapıldık ki ‘Evet’ diyemeden parmağını uzattı ve mutlu son… Evlendik.”