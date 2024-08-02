Öldüren ihmale 15 yıl istendi

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Bilirkişi ön raporunda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalına sıkıştığı ve zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Ön raporda, GDZ Elektrik ve İZSU’nun ihmallerinin olduğu vurgulandı.

42 KİŞİDEN 13’Ü TUTUKLU

Olayla ilgili yeni bilirkişi raporunda ise olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay’ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurtdışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı daha kararı verildi. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILDI

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan’ın da aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 42 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame mahkemeye gönderildi. Sanıkların kusurlarının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak eylemlerinin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.