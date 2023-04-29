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Öldüren içkiye 50 yıl ceza

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#Sahte İçki#Cengiz Girgin#Tekirdağ
Öldüren içkiye 50 yıl ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Sahte içkiden ölen 12 kişi arasında bulunan 4 kişi için açılan ilk davada, içkileri sattıkları gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan 3 sanıktan Cengiz Girgin 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Tekirdağ Çorlu'da, 21 Haziran 2021 gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. 12 kişi yaşamlarını yitirdi, 20 kişi de hastanede tedavi gördü. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen 12 kişiden Altuğ Oktay, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu ve Hasan Nişancı için hazırladığı iddianamede sahte içkileri sattığı belirlenen şüpheliler, Cengiz Girgin, Metin Dobrucalı ve Kudret Uygur hakkında, 'olası kastla öldürme' suçundan her ölen kişi için 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis istedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Cengiz Girgin, Metin Dobrucalı ve Kudret Uygur ile avukatlar hazır bulundu. Cengiz Girgin, "2021 Ocak ayından itibaren hiç kimseye bu tarz alkol satışı yapmadım" dedi. 

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Mahkeme sanıklardan Cengiz Girgin'e önce müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eylemini olası kastla işlediği sabit görüldüğünden cezasından davranışların objektif etkisi, ceza adalet dengesi dikkate alınarak 20 yıla, ardından da sanığa verilen cezadan, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni sayılarak 16'şar yıl 8'er ay olmak üzere toplam 50 yıl hapisle cezalandırıp, tutuklanmasına karar verdi.

 

 

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#Sahte İçki#Cengiz Girgin#Tekirdağ

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