Öldüren içkilerin menşei Bulgaristan

TEKİRDAĞ Çorlu’da, perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içip zehirlenerek hastanelere başvuranlardan Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evde pet şişelerde sahte içkiler ele geçirdi. Sahte alkolden zehirlenerek, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılanlardan hâlâ 8’i entübe 15 kişinin tedavisi sürüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri ise sahte içkiyle ilgili kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polis, olayın ilk ortaya çıktığı ve sahte içkilerin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi’ndeki büfe sahibi K.U.’yu gözaltına alarak, ifadesine başvurdu. İfadenin ardından operasyonu genişleten polis, 15’ten fazla adreste yaptığı aramalarda 200 litre sahte rakı ve gümrük kaçağı içkiler ele geçirdi. Sahte içki satışı yaptıkları belirlenen Hüseyin Coşkun, Süleyman Malkoç, V.V., C.G. ve içkilerin dağıtımını yaptığı belirtilen M.D. de gözaltına alındı. Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.D., K.U., V.V. ve C.G.'nin Emniyet’teki işlemleri ise devam ediyor.

İSTEYENE VERMİŞ

Kurduğu depodan sahte içkileri büfelere sattığı iddia edilen M.D., içkileri Bulgaristan’dan aldığını ve isteyene verdiğini söyledi. Deposunda 74.5 litre sahte içki, 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D.’nin, “İçkileri Bulgaristan’dan, tanımadığım kişiden aldım. Ben satıcı değilim kullanıyorum” dediği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerden büfe işletmecisi K.U. da sahte içkileri büfeci C.G.’den aldığını öne sürdü. Polis, sahte içkilerin 0,5 litreliğinin 20 liradan piyasaya sürüldüğünü belirledi.

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