Öldüren içki denklemi

İSTANBUL Bahçelievler’de yaşayan ve büfe işleten Sevim Şenkaya (37), kusma şikâyetiyle gittiği hastanede 12 Ekim 2020 günü hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada Şenkaya’nın alkol zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi. Şenkaya’ya içkiyi getiren Salih Özgen ve Özgen’in içkiyi aldığı Ercan Padak ile o sırada yanında bulunan İbrahim Bozkurt tutuklandı. Üç şüphelinin ‘olası kastla ölüme neden olma’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi. İbrahim Bozkurt ise tahliye edildi.

Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Ercan Padak maktulü tanımadığını belirterek şunları söyledi: “Seyyar satıcıyım. Sanık Salih’i kamyon lojistik işinden tanırım. Olaydan 2 gün önce Salih’e 2 viski verdim. Salih başka kamyonculardan da içki alır. Maktulün benim verdiğim içkiden öldüğünü kabul etmiyorum. Çünkü ben de içiyorum.”

‘BEN DAHA ÇOK İÇTİM’

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlanan Salih Özgen yaptığı savunmada şunları söyledi: “Olay günü Sevim Hanım beni arayıp eve davet etti ve içki getirmemi istedi. Ercan’dan aldığım iki şişe viskinin birini açmıştım. Kalan şişeyi Sevim Hanım’ın yanına götürdüm. Gece 1’e kadar oturduk viski içtik. Sonraki gün işe gittim. Söz konusu içkiden ben de içtim, daha fazlasını içtim. Üzgünüm pişmanım.”

Sevim Şenkaya’nın eşi Sefa Ahmet Şenkaya, Ercan Padak’tan şikâyetçi olduğunu, diğer iki sanıktan şikâyetçi olmadığını söyledi. Sefa Ahmet Şenkaya, eşinin ölümüne neden olan içki şişesinin fotoğrafını da mahkemeye sundu.

Salih Özgen’in tahliyesine karar veren mahkeme sanığa yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ANNEM ‘İÇKİDEN ZEHİRLENDİM’ DEDİ

SEVİM Şenkaya’nın kızı Pınar Yıldırım olay zamanı, evlerine gelen babasının çocukluk arkadaşı Salih Özgen’le annesinin 3’er bardak viski içtiklerini anlattı. Pınar Yıldırım, “Sabah olduğunda annem kendisini balkona attı. ‘Çok sıcak’ dedi. Sonra içeri geçti ‘Üşüyorum’ dedi. ‘İçkiden zehirlendim herhalde, gözüme karartı geliyor’ dedi. Ambulansı aradım. Hastaneye geldik. Aynı gün vefat etti” dedi.