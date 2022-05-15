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Öldüren hataya 24 taksitli ceza

#Kaza#Kusur#Para Cezası
Öldüren hataya 24 taksitli ceza

Motosiklet tutkunu Enis Şenel’in (22), ölümüne neden olan alkollü yaya Mehmet Yıldızoğlu’na 24 taksitli 24 bin lira ceza verildi.

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Mehmet Yıldızoğlu 1.5 yıl önce yaya geçişinin yasak olduğu bir noktada, sarhoş olduğu halde karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan motosikletiyle geçen Enis Şenel, Yıldızoğlu’na çarpmamak için karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Şenel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİRİNCİ DERECE KUSURLU

Kazanın ardından ifadesi alınan Yıldızoğlu, motosikletin kendisine çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken düştüğünü iddia etti. Polis raporuna göre o sırada alkollüydü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı trafik raporunda birinci derece kusurlu bulunan Mehmet Yıldızoğlu’na taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dava açtı.

Beykoz 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada ifade veren Yıldızoğlu’nun arkadaşı Ogün Aydın, “O gün beraberdik. Otobüs durağının orada yaya geçidi yoktu. Araçlar hızlı geliyordu. Ben karşıya geçmedim ama Mehmet yola indi. Karşı kaldırıma bir adım kala motosiklet Mehmet’e çarpıp karşı şeride geçti” dedi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, Yıldızoğlu’na basit taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza indirimle 3 yıl 4 aya indirildi ve 24 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme cezanın 24 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

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#Kaza#Kusur#Para Cezası

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