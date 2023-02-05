Öldüren estetik

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İstanbul’daki bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Seher Kılıçcı (26), burun estetiği ameliyatı için Beylikdüzü’nde bulunan özel tıp merkezine gitti. Önceki gün 13.00 sıralarında, genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Kılıçcı daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Yakınlardaki özel hastaneye sevk edilen Kılıçcı, ambulanstayken hayatını kaybetti. Polis inceleme başlattı. Kılıçcı’nın cenazesi Silivri’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Kılıçcı’nın tabutunun üstüne annesinin kınaya buladığı gelinlik örtüldü.

'DOKTORDAN ŞİKÂYETÇİYİM'

Acı olay sonrası yasa boğulan Seher Kılıçcı’nın ailesi ihmal iddiasında bulundu. Baba Cezmi Kılıçcı, kızının doktor ihmali sebebiyle öldüğünü iddia ederek, “Kızım ablasına, ‘Benim kalbim sıkışıyor’ demiş. Doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak doktor ‘Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz’ demiş. Narkozu vermişler kızıma, kızımın kalbi duruyor. Ablasını dışarı çıkarıyorlar, ‘Biz müdahale ediyoruz’ diyorlar ama kızım orada ölüyor. Öldükten sonra başka hastaneye sevk ediyorlar. Benim kızımı öldürdüler. Ben o doktordan şikâyetçiyim” dedi.

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‘BENİM HATAM YOK, DEDİ’

Amca Menderes Kılıçcı ise “Ben dün gece doktorla telefonda konuştum. ‘Yeğenimi siz öldürdünüz’ dedim. ‘Hayır benim hatam yok. Cerrahi müdahaleyi olması gerektiği gibi yaptım’ dedi. Şikâyetçiyiz, gereken neyse yapacağız. Doktor yeğenimin kalp krizinden öldüğünü söyledi. Ama biz ‘Kalp krizi değil doktor krizinden öldü’ diyoruz. Orası merdiven altı bir klinik, dolayısıyla yeğenim fenalaşmış olsa dahi müdahale edilebilecek gerekli ekipmanı yok” diye konuştu.