Öldüren diş çekimine 9’ar yıl istendi... Deniz daha 5 yaşındaydı

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Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım’a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez’in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Sönmez, şikâyetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım’da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

3 KİŞİ HATALI BULUNDU

Deniz Sönmez’in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nda değerlendirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 51 sayfalık raporda; sorumlulukları bulunan anestezi uzmanı Dr. L.O., diş hekimi A.S. ve mesul müdür diş hekimi K.G.Y.’nin, Deniz Sönmez’in ölümünde 4/8’er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oybirliği ile mütalaa edildi. Diş hekimi A.S., anestezi uzmanı Dr. L.O., anestezi teknikeri G.K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y. hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet’ suçlarından 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay günü diş sağlığı polikliniğinde çalışan 8 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.