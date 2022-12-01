Öldüren de ölen de çocuk

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Mersin’de Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli’yi dün 12.00 sıralarında not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla üzerine saldırdı. Fatmanisa boğazına ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken, E.D. kaçtı. Dehşete tanık olan diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi.

SEBEBİ ALAY ETMESİ

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakalanıp polis merkezine götürülen E.D.’nin, sınavdan kötü not aldığı için Fatmanisa Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.