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Öldüren de ölen de çocuk

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#Fatmanisa Yürekli#Cinayet#OKUL
Öldüren de ölen de çocuk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:00

12 yaşındaki E.D. adlı kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü aynı yaştaki sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli’yi okul tuvaletinde hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü.

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Mersin’de Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli’yi dün 12.00 sıralarında not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla üzerine saldırdı. Fatmanisa boğazına ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken, E.D. kaçtı. Dehşete tanık olan diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi.

SEBEBİ ALAY ETMESİ

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakalanıp polis merkezine götürülen E.D.’nin, sınavdan kötü not aldığı için Fatmanisa Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatmanisa Yürekli#Cinayet#OKUL

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