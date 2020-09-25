Öldüren botoks

Kübra Boyraz (38) 19 Eylül’de, İstanbul Beylikdüzü Avrupa Caddesi üzerindeki bir rezidansta bulunan güzellik merkezine gitti. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen bir çocuk annesi Boyraz, merkezde botoks yaptırdı. Ardından fenalaşınca merkezdeki Kadriye A. tarafından evine götürüldü. Kadriye A., Boyraz’ın ailesine düştüğünü söyledi. Ailesi, durumunun kötüleşmesi üzerine Boyraz’ı hastaneye götürdü ancak bir gün sonra kızları hayatını kaybetti. Suç duyurusu üzerine polis araştırma başlattı. Güzellik merkezini pratisyen doktor Öner Ö.’nün işlettiği, kira kontratının da Bülent B.’ye ait olduğu belirlendi.

SERBEST KALDILAR

Boyraz’ın akşam saat 20.15 sıralarında da güzellik merkezinden pratisyen doktor Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B., ve Kadriye A., tarafından koluna girilerek götürüldüğü kamera görüntülerinden tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişinin ifadelerinde, yanlış bir işlem yapmadıklarını, alerjik bir reaksiyon nedeniyle ölümün gerçekleşmiş olabileceğini söyledikleri iddia edildi. Güzellik merkezinde saç ekimi yapılabileceği, botoks için yasal izinlerinin bulanmadığı belirlendi. Adliyeye çıkarılan beş kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Hürriyet’e konuşan acılı baba Ekrem Solmazgül, ”Eve geldiğinde tek söylediği ‘Baba, anne beni kurtarın’ oldu. Anında doktora götürseler çocuğum kurtulurmuş. Resmen çocuğumu öldürdüler. Cezalarını çeksinler” dedi.

İZMİR’DE DE MAĞDUR VAR

Olayın ardından polisi arayan M.O., gözaltına alınan 5 kişinin İzmir’de de benzer bir güzellik merkezlerinin olduğunu, burada yaptıkları botoks işlemleri nedeniyle birçok kişinin sağlık sorunu yaşadığını, bu sorunlar nedeniyle İstanbul’a kaçtıklarını ihbar etti. Bu bilgilerin de araştırıldığı bildirildi.

Botoksun profesyonel ellerde yapılması gerektiğinin altını çizen dermatolog uzman doktor Oya Aydın, “Eline enjeksiyonu alan botoks yapıyor. 50 lira daha ucuz olacak diye evinin bir odasında botoks dolgu uygulaması yapan kişilere güvenmeyin” dedi.