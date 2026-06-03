Öldüren ameliyatta pişkin ifade

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ANTALYA’da doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı (32), 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan miyom ameliyatı esnasında hayatını kaybetti. Gülşah Gizem’im ailesi, ameliyat sırasında kızlarına 20 dakika gibi kısa bir sürede 27 litre sıvı yüklendiği ve otomatik basınç ayarı olan histeroskopi cihazının ameliyathanede görevli bir hizmetli tarafından kontrol edildiği iddia edilmişti.

Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Nurten Kayacan, “Ameliyathaneye malzeme getirip götüren, yeterliliği olmayan Durmuş Ali isimli personel, rahim içi rahat gözüksün diye bu düğmeye fazlaca bastığı için aşırı sıvı yüklemesi meydana gelmiş olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hiçbir eğitimi olmadığı halde ameliyat esnasında yetkisiz biçimde histeroskopi cihazı kullandığı iddia edilen hastane personeli Durmuş Ali İnce’nin ifadesi damga vurdu.

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Davanın en kritik isimlerinden biri olan İnce, hastanede daha önce sözleşmeli olarak çalıştığını, daha sonra ise kadroya geçtiğini belirterek şunları söyledi:

‘EĞİTİM ALMADIM AŞİNAYIM’

“Sözleşmeli olarak çalıştığım dönemde temizlik personeliydim. Kadroya verildikten sonra beni ameliyathane personeli olarak çalıştırmaya başladılar. Ancak kurum kayıtlarında ne olarak geçtiğimi bilmiyorum. Ben 8-9 senedir ameliyathanede aynı işi yapmaktayım. Dolayısıyla ameliyathanede kullanılan teknik ekipmanların kullanılmasına aşinayım. Bunlarla ilgili bir eğitim almadım. Benim gibi çalışan diğer teknik personellerden bu aletlerin kullanımını öğrendim. Zaten aletler ameliyata giren cerrahların kontrolünde olan bizim kullandığımız aletlerdir. Kullanıma ilişkin talimatları cerrahlar verir, biz verilen talimatları ona göre uygularız.

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Kullanılan aletin kullanımı da basittir. Her ameliyatta bu alet kullanılmaktadır. Bu sebeple her bir torba takıldığında ve bitmeye yakın ikinci bir torba takılacağında ben ameliyatı gerçekleştiren cerraha sesli olarak bilgi veririm. Ameliyatta ne kadar izotonik sıvı kullanılacağını ben bilmem. Miktarını ameliyatı gerçekleştiren cerrah ameliyatın durumuna göre değerlendirir.

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Kullandığım cihazda verilen sıvı miktarını ayarlayacak bir düğme olduğu doğrudur. Bunun ayarını cerrah olan ameliyata giren kişi yapar. Bu ayar derecesi de 95’e ayarlıdır. Benim buna müdahale etmem gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Bunun dışında bir ayar düğmesi veya tuş bulunmamaktadır. Bunun kontrolü de ameliyatı gerçekleştiren cerrahtadır.

‘OLAYDAN SONRA EMEKLİ OLDUM’

İzotonik sıvının daha hızlı veya daha yavaş verilmesini istediğinde onun talimatı ile artırılabilir ancak benim girdiğim ameliyatlarda bununla hiç karşılaşılmadı. Ameliyata hangi ayar ile başladıysak, o ayar ile bitirdik. Cihaz farklı ameliyatlarda da kullanıldı. Ben bu olaydan sonra benzer ameliyatlara girmedim. Sonrasında da emekli oldum. Dolayısıyla suça konu olayda kullanılan cihazın bu olaydan sonra kullanılmaya devam edilip edilmediğini bilmiyorum.”

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GÖZLER ÜST KURULDA

DURUŞMANIN sonunda mahkeme heyeti, son celsede alınan tüm tanık ifadelerinin, yeni delillerin ve duruşma tutanağının İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’na gönderilmesine karar verdi. Gülşah Gizem Angı’nın ölümüne ilişkin davada bundan sonraki sürecin en önemli aşamasını İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’nun hazırlayacağı rapor oluşturacak. Üst kurulun, ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı miktarları arasındaki farkı, kullanılan cihazın rolünü, tıbbi uygulamaların standartlara uygunluğunu ve ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmesini dosyaya sunması bekleniyor.