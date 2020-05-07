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DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaştı, hayatının şokunu yaşadı!

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Öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaştı, hayatının şokunu yaşadı!
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan A.Ş.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 1053 liralık ceza uygulandı.

İlçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., 1 Mayıs günü öldürdüğü, 2 metre boyundaki yılanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının ihbarıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı. A.Ş.'ye 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 liralık para cezası kesildi.

 

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