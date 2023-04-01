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Öldürdüğü ortağını caddede tabanca ile ateş ederek kovalamış

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#Ankara#Kovalama#Cinayet
Öldürdüğü ortağını caddede tabanca ile ateş ederek kovalamış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 14:30

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet Dikbaş'ın, ortağı Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd'ı (30) tabanca ile vurarak öldürdüğü olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Dikbaş'ın, ortağını tabanca ile ateş ederek caddede kovaladığı görüldü.

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Dün akşam saatlerinde Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de tütün mamulleri satışının yapıldığı bir iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'a 3 el daha ateş etti. Xalıd, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Dikbaş ise gözaltına alındı.

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Bu arada olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Dikbaş'ın, Azerbaycanlı Şamil Xalıd'ı cadde üzerinde arkasından ateş ederek kovaladığı görüldü. Xalıd'ın, kurşunlardan kaçarken son anda manava sığınması da görüntüde yer aldı.

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