Öldürdüğü ortağını caddede tabanca ile ateş ederek kovalamış

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Dün akşam saatlerinde Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de tütün mamulleri satışının yapıldığı bir iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'a 3 el daha ateş etti. Xalıd, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Dikbaş ise gözaltına alındı.

Bu arada olaya ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Dikbaş'ın, Azerbaycanlı Şamil Xalıd'ı cadde üzerinde arkasından ateş ederek kovaladığı görüldü. Xalıd'ın, kurşunlardan kaçarken son anda manava sığınması da görüntüde yer aldı.