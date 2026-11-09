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Öldürdüğü oğlu için "terör örgütüne katıldı" ihbarı yapmış

Güncelleme Tarihi:

#Kozluk#Batman#Cinayet
Öldürdüğü oğlu için terör örgütüne katıldı ihbarı yapmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 13:45

Batman'da baba R.B.'nin zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar için yaptığı "terör örgütüne katıldı" ihbarının arkasındaki korkunç gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı. Baba R.B.'nin oğlunu maddi anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğü öğrenildi. R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kozluk ilçesinde 2014 yılında R.B., 3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar’ın terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu. Geçen sürede Ekrem Bakar ile ilgili herhangi bir ize ulaşılamadı, hakkında gaiplik kararı verildi.

Öldürdüğü oğlu için terör örgütüne katıldı ihbarı yapmış

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda; 2014’ten bu yana ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Bakar’ın terör örgütüne katılmadığı, babası R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğü ve kırsala gömüldüğü yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı.

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Öldürdüğü oğlu için terör örgütüne katıldı ihbarı yapmış

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen somut deliller doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım’da Batman ve Antalya'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.B. ile birlikte olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Öldürdüğü oğlu için terör örgütüne katıldı ihbarı yapmış

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece ‘Altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öldürdüğü oğlu için terör örgütüne katıldı ihbarı yapmış

 

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#Kozluk#Batman#Cinayet

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