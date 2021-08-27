Öldürdüğü kocasından hamileymiş

BALIKESİR’in Karesi ilçesinin Ziyaretli Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın (27), kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü 7 yıllık eşi Murat Aydın’ı (30), 13 Ağustos günü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin son olarak da kendisine bıçak zoruyla sahip olduğunu iddia eden Rümeysa Aydın’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Eşinin katili olduğunu söyleyen Rümeysa Aydın, bebeğinin de katili olmak istemediğini ve dünyaya getireceğini belirtti.

‘RÜMEYSA’YI ÖLDÜRECEĞİM’

Rümeysa Aydın’ın, eşi tarafından 2 gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten avukat Neslihan Çallıoğlu, “Tanık ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, maktulün arkadaşı, olaydan önce maktulün uyuşturucu kullandığını ve kendisine, akşam mahallede bir düğün olduğunu söyleyerek, ‘Bu düğünde Rümeysa ya biriyle birlikte oldu ya da ona tecavüz ettiler. Ben Rümeysa’yı öldüreceğim’ dediğini söyledi. Yapılan araştırmada o gün mahallede bir düğün dahi yoktu” dedi.

BIÇAK İZLERİ YATAKTA

Avukat Çallıoğlu, şunları söyledi: “1.5 ay önce Rümeysa’nın cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı, olay sonrasında bıçak izlerinin yatak üzerinde mevcut olduğunu resimlerle tespit ettik. Rümeysa’nın bu cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını belirledik. Hamileliğinden dolayı tahliyesini talep ettik. Adli kontrollerin alınması mahkemenin takdirindedir. Ancak Rümeysa’nın tutuksuz yargılanacağı kanaatindeyiz.”

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