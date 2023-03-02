Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gamze'nin ölümünde kan donduran iddia: Eşinin cesedi yerdeyken sosyal medyaya girmiş

Güncelleme Tarihi:

#Alanya#Antalya#Gamze Yağlıoğlu
Gamzenin ölümünde kan donduran iddia: Eşinin cesedi yerdeyken sosyal medyaya girmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 16:34

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu’nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti. Eşini öldürmediğini savunan Alper Yağlıoğlu ise "Ben eşimi öldürmedim. Katil değilim, eşimi seviyordum" dedi.

Haberin Devamı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

Gamzenin ölümünde kan donduran iddia: Eşinin cesedi yerdeyken sosyal medyaya girmiş

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Alper Yağlıoğlu'nun dışında, avukatlar ve Gamze Yağlıoğlu’nun annesi Neşe Kıraç duruşmada hazır bulundu.

Haberin Devamı

Gamzenin ölümünde kan donduran iddia: Eşinin cesedi yerdeyken sosyal medyaya girmiş

SOSYAL MEDYAYA GİRDİ İDDİASI

Neşe Kıraç, kızını damadının öldürdüğünü savunarak şikayetini yineledi. Ailenin avukatı ise kamera kayıtlarında Gamze'nin düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek, "Maktulün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkondan atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken, Alper Yağlıoğlu, sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gamzenin ölümünde kan donduran iddia: Eşinin cesedi yerdeyken sosyal medyaya girmiş

Haberin Devamı

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, "Katil değilim, eşimi seviyordum" diyerek tahliyesini istedi.

Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözden Kaçmasın

Hatayda esrarengiz olay: AFAD görevlisinin koluna girip isimleri verdi... Yakınları hiçbir iz bulamadıHatay'da esrarengiz olay: AFAD görevlisinin koluna girip isimleri verdi... Yakınları hiçbir iz bulamadıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İşe giderken sırtından bıçaklanmıştı... Korkunç olaya tahliye kararı çıktıİşe giderken sırtından bıçaklanmıştı... Korkunç olaya tahliye kararı çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanya#Antalya#Gamze Yağlıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu