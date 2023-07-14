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Öldürdü, parçaladı, derin dondurucuya koydu ve... Kaçmak için fidye istedi

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#Mustafa Kasadar#Nuh Kasadar#Hakan Öztürk
Öldürdü, parçaladı, derin dondurucuya koydu ve... Kaçmak için fidye istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Gazeteci - yazar Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ı öldürdükten sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyan Hakan Öztürk’ün ifadeleri kan dondurdu. Öztürk’ün, cinayetin ardından kaçmak için fidye istediği ortaya çıktı.

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Muhammed Nuh Kasadar, geçen pazartesi günü ortadan kaybolunca Milli Gazete yazarı babası Mustafa Kasadar, kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler araştırma başlattı. Aileye Telegram üzerinden ‘Muhammed elimde kurtarmak için 40 bin dolar vereceksiniz’ mesajı geldi. Uzman polis, aile gibi mesajlaşmayı sürdürerek pazarlık yaptı ve 70 bin TL’ye anlaştı. Muhammed Nuh Kasadar’ın ağabeyi, parayı Sultangazi’de kendilerine söylenen parka bıraktı. Polisler, parayı alan kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bu kişinin Hakan Öztürk (28) olduğu ve üç yıl önce aileye ait yayınevinde çalıştığı belirlendi. Hakan Öztürk, sorguda Muhammed Nuh Kasadar’ı öldürdüğünü itiraf etti.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kumar düşkünlüğü olduğu belirtilen ve ‘taksirle yaralama’dan iki kaydı olan Hakan Öztürk, kan donduran ifadesinde şunları söyledi:

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“Geçen pazartesi günü Muhammed’le görüştük ve yemek yedik. Daha sonra Bayrampaşa’daki evime gittik. Babasının, çalıştığım dönemde bana olan borcundan bahsettim. Biraz ağır ifade kullanınca kavga çıktı. Boğuşma sırasında ipi boğazına geçirdim ve iyice sıktım. Banyoya götürdüm ve bıçaklarla cesedi parçalara ayırdım. Cesedin kokmaması için parçaları poşetlere koyarak derin donduruculara yerleştirdim. Kaçmam gerektiğini düşündüm ama param yoktu. Aileye mesaj göndererek para istedim.”

‘UYUŞTURUCU BATAĞINDAYDI’

Yazar Mustafa Kasadar’ın, Hakan Öztürk’e iş verdiğini, elinden tuttuğunu ve evliliğine yardım ettiğini söyleyen Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Çok iyiliği dokunduğu birisi. Bu kişi daha sonra uyuşturucu müptelası oluyor. Para ihtiyacı doğuyor. Bayağı da bir borcu varmış. Muhammed Nuh üniversite sınavına girmişti, sonuçların açıklanmasını bekliyordu” dedi.

 

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#Mustafa Kasadar#Nuh Kasadar#Hakan Öztürk

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