Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı

Düzce'ye bağlı Çay Mahallesi’nde bulunan arsada çimlerin üzerinde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, müdahale etti. Bu kişi hareketsiz halde yatmayı sürdürünce, mahalleli öldüğünü düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleirnce yapılan kontrolde bu kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet K.'nin alkollü olduğu ve uyuyakaldığını tespit etti. Ahmet K. ekipler tarafından uyandırılıp, evine gönderildi.