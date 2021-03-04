MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı
GeriGündem Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı

Düzce'de vatandaşlar, arsada hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü sanınca polise haber verdi. Polis ekipleri, yatan Ahmet K.'nin ölü değil, alkollü olduğunu belirledi. Ahmet K., uyandırılıp evine gönderildi.

Düzce'ye bağlı Çay Mahallesi’nde bulunan arsada çimlerin üzerinde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, müdahale etti. Bu kişi hareketsiz halde yatmayı sürdürünce, mahalleli öldüğünü düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleirnce yapılan kontrolde bu kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet K.'nin alkollü olduğu ve uyuyakaldığını tespit etti. Ahmet K. ekipler tarafından uyandırılıp, evine gönderildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi