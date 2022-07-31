'Öldü' denilen PKK'lı yakalandı

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Osman’ın ifadesinde, “DEAŞ’ın saldırısında ayağımdan yaralandım. Tedavimin ardından Irak’a gittim ve evlendim. Sonra tekrar Türkiye’ye geldik. Ayn El Arap’ta 1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum ve bu dönemlerde sadece nöbet tuttum” dediği öğrenildi.