'Öldü' denilen PKK'lı yakalandı

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Suriye’nin Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çatışmada yaralanarak hastanede öldüğü belirtilen PKK/YPG’li teröristin yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınarak Şanlıurfa’ya getirilen Suriye uyruklu ‘Nergis Oramar’ kod adlı terörist Dünya Osman (27), tutuklandı.
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Osman’ın ifadesinde, “DEAŞ’ın saldırısında ayağımdan yaralandım. Tedavimin ardından Irak’a gittim ve evlendim. Sonra tekrar Türkiye’ye geldik. Ayn El Arap’ta 1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum ve bu dönemlerde sadece nöbet tuttum” dediği öğrenildi.