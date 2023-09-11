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Ölçme, Şeçme ve Yerleştirme Merkezi: YKS'de ek yerleştirme süreci başladı

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#Ösym#YÖK#SINAV
Ölçme, Şeçme ve Yerleştirme Merkezi: YKSde ek yerleştirme süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 15:48

ÖSYM, 2023- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başladığını, tercihlerin 12-17 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

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ÖSYM'nin web sitesinde yer alan duyuruda, "2023- YKS sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na da yer verilerek, ek yerleştirme işlemlerinin, 2023- YKS Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı bildirildi. (DHA)

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#Ösym#YÖK#SINAV

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