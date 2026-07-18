Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlandı… Cenazede buluştular

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Olcay Baykal için, Karşıyaka Camisi’nde, cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Baykal ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı. Cenaze namazının kılınacağı alana ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ile bir süre sohbet etti. Özel ise törene cuma namazını kıldıktan sonra katıldı. Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Özel, tören sırasında Ataç Baykal ile yan yana saf tuttu. Tören sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında ise Muharrem İnce’nin durduğu gözlendi. Törenin ardından Olcay Baykal’ın tabutunu da yine Özel, Ataç Baykal ile cenaze arabasına birlikte taşıdı. Kılıçdaroğlu ve Özel en son 25 Haziran’da hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmişti.

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Hem Kılıçdaroğlu hem Özel’in çelenkleri ‘Genel Başkan’ adınaydı.

‘GENEL BAŞKAN’ ÇELENKLERİ

Cenaze töreninde politika, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen çok sayıda çelenk yer aldı. Kılıçdaroğlu ve Özel’in çelenklerinin üzerindeki “CHP Genel Başkanı” ifadeleri de dikkat çekti.

Olcay Baykal’ın cenazesi, 11 Şubat 2023’te kaybettiği ve Devlet Mezarlığı’na defnedilen eşi Deniz Baykal’ın yanında toprağa verildi.





Özel aileye başsağlığı diledi.