Olaylı İzmir derbisinde cinayete teşebbüs suçlaması

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İzmir’de, Göztepe ile Altay arasında geçen yıl 27 Kasım’da oynanan derbide Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Altay kalecisisaldıran Mehmet Nihat Aydın ve Göztepe tribünlerine fişek atan Furkan Ersanlı ile 18 kişi tutuklandı. Kaleci Ozan Evrim Özenç’e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Diğer sanıklar hakkında da iddianame tamamlandı. Savcı, Furkan Ersanlı’nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer sanıklar hakkında ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım’dan ceza talep etti.

