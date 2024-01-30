Olaylı boşanmaya dayı da karıştı

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İşinsanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon’un kızı Alara Mildon, Ağustos 2023 tarihinde evlendi. İddiaya göre çiftin evliliği Alara Mildon’un ağır kusurlu tutum ve davranışları nedeniyle sarsılınca, Doğukan Dudaroğlu, boşanma davası açtı. Gizlilik ve basın yasağının olduğu boşanma davası devam ederken Doğukan Dudaroğlu, kendisi ve ailesi hakkında gerçek dışı iddia ve ithamlarda bulunarak karalama kampanyası başlattığı gerekçesiyle öz dayısı Latif Küçük hakkında korunma talebinde bulundu.

ÖNLEYİCİ TEDBİR İSTEDİ

Latif Küçük’ün sosyal medya üzerinden Doğukan Dudaroğlu ve ailesi hakkında küçük düşürücü ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun anlatıldığı dilekçede, “Tanınmış ve itibar sahibi olan müvekkil ve ailesi hakkında karalama politikası güden Latif Küçük, özellikle müvekkilin basın yasağı bulunan boşanma davasını da kullanarak saldırılarda bulunmaktadır. Latif Küçük’ün bu eylemleri nedeniyle müvekkil ve ailesi psikolojik ve ekonomik açıdan zarar görmektedir. Latif Küçük’ün tamamen kötü niyetli olan bu davranışları yüzünden kendisi ve ailesinin itibarı zedelenen müvekkil, şiddet mağdurudur. Bu nedenle Latif Küçük’ün müvekkil ve ailesine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için önleyici tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi.

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5 AYDA BOŞANMA KARARINI İLK KELEBEK DUYURMUŞTU

Ağustos ayında Monako’da yaptıkları 1 milyon Euro’luk düğünle dikkatleri üzerine çeken Alara Mildon - Doğukan Dudaroğlu çiftinin boşanma kararı aldığını Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, 22 Aralık 2023’te yayımlanan köşesinde ilk kez duyurmuştu.

Üstündağ köşesinde, “Eylül ayında Alara Mildon’un 12 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin bebek beklemesi bile ayrılmalarına mâni olamadı” ifadelerini kullanmıştı.