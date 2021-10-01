Olaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe

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Sağlık eski Bakanı Yıldırım Aktuna ile tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un ekonomist oğulları Oğul Aktuna, 17 yıl önce evlendiği, bir çocuğunun annesi Özlem Aktuna’ya boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Oğul Aktuna ile Özlem Aktuna, 2004 yılında evlendi.

Çiftin 2015 tarihinde kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Oğul Aktuna, panik atak hastasıydı. Hastalığını ilaçla geçirmeye çalışan Oğul Aktuna’ya bu konuda eşi destek olmadı. Oğul Aktuna, panik atak hastalığının etkisiyle yoğun kaygı duyduğu bir gün hastalığının etkisiyle intihar etmeyi bile düşündü. Bu durumu hayat arkadaşı olan Özlem Aktuna ile paylaştığında, ‘iyi olur’ cevabını aldı.

Bir virüs hastalığına da yakalanan Oğul Aktuna, hastaneye yatırıldığı dönemde eşi yanına gelmeyerek onu yalnız bıraktı. Çocuğun doğumundan sonra daha da agresif bir hal alan Özlem Aktuna eşine, ‘sen baba değilsin, sen koca değilsin’, ‘kalitesizsin’, ‘mirasyedisin’ sözleri ile hakaret etmeye başladı.

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Eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Özlem Aktuna da karşı boşanma davası açtı. Eşiyle evlendikten sonra Çırağan’daki ilk balayı sabahında gözünü açtığında kayınvalidesinin başucunda oturduğunu öne süren Özlem Aktuna’nın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Oğul Aktuna, babası Yıldırım Aktuna’nın vefatından sonra tamamen annesi Zeliha Berksoy’un uydusu haline gelmiştir. Müvekkil için aylık 7 bin 500 lira, çocuk için de 2 bin 500 lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Ayrıca 300 bin lira maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istiyoruz.”

Dava, Zeliha Berksoy’un tanık olarak dinlenmesi için ertelendi.

HEM SİYASET HEM MAGAZİN İNSANIYDI

1930’da dünyaya gelen Yıldırım Aktuna, İ.Ü. Tıp Fakültesi’nde başladığı üniversiteyi tabip teğmen olarak bitirdi. 1970’de tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’la evlendi. Dört yıl süren bu evlilikten dünyaya gelen tek çocuğuna ‘Oğul’ ismini verdi. Aktuna sivil hayata geçişten sonra Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği’ni yönetirken, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. İlk iş olarak AMATEM’i kurdu. Bakırköy’de o kadar çok sevildi ki, SHP’den başkan adayı olarak girdiği 1989 seçimlerini büyük farkla kazandı. 49. hükümette Sağlık Bakanı, 50. hükümette Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü, 53., 54., ve 55. hükümette de Bakan olarak görev aldı. 2007’de hayatını kaybeden Aktuna, sadece siyasi yaşamıyla değil magazinel yaşamıyla da tanınıyordu. Bir dönem pop star Ajda Pekkan’la da birliktelik yaşamış ve bunu hiç gizlememişti.