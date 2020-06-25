Olayın tek tanığı konuştu: 'Önce Özgür Kadir'e saldırdı'

Kamuoyunun yakından takip ettiği Kadir Şeker davasının ikinci duruşması, dün Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 28 Nisan’da yapılan ilk duruşmaya COVID-19 testi pozitif çıktığı gerekçesiyle Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katılan Kadir Şeker, ilk kez duruşma salonuna geldi. Kadın Meclisleri Platformu üyeleri ise duruşma öncesi adliye önüne gelip, Kadir Şeker’e destek verdi. Duruşmada Özgür Duran’ın dövdüğü öne sürülen Ayşe D. tanık olarak dinlendi. Ayşe D. şunları anlattı: “Kadir’in direkt gelerek Özgür’ü bıçakladığını söyleyemem. Bana yardım amaçlı geldi. Kadir’in tek hatası, keşke elinde bıçakla yanımıza gelmesiydi. Kadir’i suçlamıyorum ve suçlamak istemiyorum. Ben bıçaklama anını görmedim zaten. Özgür sürekli çocuğa bağırıyordu. İlk Özgür, Kadir’e saldırdı. Kadir’e ‘Sen git ablam, o benim eşim’ dedim. Özgür, Kadir giderken elindeki bıçağı gördü ve yeniden hırçınlaştı. Kadir küfretmedi. Özgür sürekli Kadir’e yönelik küfürler ediyordu. Kadir’in elinde siyah bir bıçak vardı. Kadir vicdanen rahat edecekse, olay yerine bıçakla geldiğini söylemeli. Benim ifadelerim doğrudur. Ben isteseydim o an Kadir’i kötüleyebilirdim. ‘Bana sarkıntılık yaptı, saldırdı’ da diyebilirdim. Ben ne gördüysem onu söylüyorum.”

19 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan iddianame düzenlemişti. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti. Ayrıca ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 16 Eylül gününe erteledi.

‘DAYANAMADIM’

Kadir Şeker dün görülen duruşmada yaşananları şöyle anlattı: “Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın ‘Tamam yeter artık’ diyerek ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Yanlarına doğru gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama ‘Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor?’ dedim. ‘Karım değil mi, sana ne’ diyerek bana küfretti. Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana ‘Bu benim eşim, sen git ablacım’ dedi. Ben olay yerinden, kameriyeden 10-15 metre uzaklaştım. Arkamdan anneme yönelik küfürler etti. ‘Seni bulacağım’ deyip küfür etti. Ben de ‘Beni bulamazsın’ dedim. Sonra arkamdan gelip gözüme yumruk attı.

‘ÖLECEĞİM SANDIM’

Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırtüstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim.”

NE OLMUŞTU

Antalya’dan Konya’ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında, 5 Şubat akşamı, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’na geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Şeker’in elindeki bıçak, Duran’ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker tutuklandı.