Olayın sebebi akıl alır gibi değil: Kasiyeri saçından tutup kafasını kasaya vurdu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 15:22

Pendik'teki zincir markette bir müşteri, poşet nedeniyle tartıştığı kasiyeri yumruklayarak darbetti. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kasada ödeme yapan müşteri ile kasiyer arasında poşet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda müşteri kasiyeri yumruklayarak darbetti.

Marketteki diğer müşterilerin araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterinin kasiyerin saçını tutarak yumrukladığı başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

